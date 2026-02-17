Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве из леса спасли женщину, которой стало плохо во время похода

В Москве спасатели помогли женщине, которой стало плохо во время похода в лесу
Пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

В Москве женщине стало плохо во время похода в лесу, потребовалась помощь экстренных служб. Об этом сообщил Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Инцидент произошел 17 февраля — в службу 112 обратился мужчина. Он рассказал, что из-за глубокого снега не может самостоятельно вывести из леса свою спутницу, которой стало плохо во время похода в Новомосковском административном округе.

На место выехали сотрудники экстренных служб, а специалист поискового отряда «ЛизаАлерт» помог уточнить координаты. Спасатели нашли туристов и с помощью местных жителей с мотобуксировщиками вывезли пострадавшую на носилках. Ее передали медикам, мужчина от госпитализации отказался.

Ранее в Красноярске турист сорвался со скалы и упал в расщелину.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!