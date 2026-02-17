Размер шрифта
Экс-сенаторы пристыдили правнучку Хрущева за слова о Крыме

Экс-сенатор Цеков: правнучка Хрущева пытается оправдать передачу Крыма Украине
nina.khrushcheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Правнучка Никиты Хрущева Нина пытается оправдать передачу Крыма Украине в 1954 году. Об этом Daily Storm заявил заместитель главы крымского парламента, бывший сенатор от полуострова Сергей Цеков.

По словам экс-сенатора, слова Хрущевой являются чушью. Глава парламента отметил, что таким образом правнучка политика старается оправдать решения своего родственника.

«Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским. Этот конфликт зрел и вызрел в 2014 году. А потом и наступил 2022-й», — сказал Цеков.

Бывший сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди добавила, что правнучка Хрущева уже более 30 лет живет в США. В связи с этим она рекомендовала ей изучать исторические процессы и проблемы Штатов.

Нина Хрущева сделала свое заявление о Крыме в интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). По словам правнучки политика, решение о передаче полуострова было «менеджерским ходом». Подобные меры были направлены на сближение Украины с Россией, утверждает Хрущева.

Ранее в Совфеде рассказали, когда Украина признает Крым и Донбасс.
 
