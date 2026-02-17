Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На данный момент информация о последствиях не поступала», — написал он.

По предварительным данным, никто не пострадал, добавил глава региона.

14 февраля Гладков заявил, что горячей воды в домах Белгорода с централизованным теплоснабжением не будет до конца сезона из-за масштабных разрушений, вызванных ударами ВСУ. По его данным, в области сохраняется подача воды, газа, тепла и электроэнергии, а также отведение канализации с помощью постоянных или резервных источников энергообеспечения.

В тот же день Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по Белгороду, в результате чего в городе возникли перебои с электроэнергией, теплом и горячей водой. Повреждения получили 29 квартир в пяти многоквартирных домах.

Ранее Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА.