Макрон «бросил» жену при выходе из самолета в Индии

Макрон резко отошел от своей жены при выходе из самолета в Индии

Президент Франции Эммануэль Макрон резко отошел от своей жены Брижит во время выхода из самолета в Индии. Трансляцию вел телеканал BFM2.

На кадрах видно, что при открытии двери самолета французский лидер «бросил» свою супругу, скрывшись в глубине салона. После этого Брижит Макрон выглядела немного растерянной. Сперва она посмотрела мужу вслед, а потом спросила что-то у экипажа. В этот момент Макрон вернулся к ней, подставив локоть.

На ситуацию обратил внимание лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик поинтересовался, что произошло между супругами.

17 февраля в сети завирусилось видео пробежки Макрона в Индии в окружении своей охраны. Президент Франции, известный своими регулярными тренировками, был одет в повседневную темно-синюю футболку и черные солнцезащитные очки. Он в том числе пробежался по набережной Marine Drive в Мумбаи.

Ранее в США заявили, что Макрон в обмен на молчание о жене предложил Трампу сделку.