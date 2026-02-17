Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Макрон «бросил» жену при выходе из самолета в Индии

Макрон резко отошел от своей жены при выходе из самолета в Индии

Президент Франции Эммануэль Макрон резко отошел от своей жены Брижит во время выхода из самолета в Индии. Трансляцию вел телеканал BFM2.

На кадрах видно, что при открытии двери самолета французский лидер «бросил» свою супругу, скрывшись в глубине салона. После этого Брижит Макрон выглядела немного растерянной. Сперва она посмотрела мужу вслед, а потом спросила что-то у экипажа. В этот момент Макрон вернулся к ней, подставив локоть.

На ситуацию обратил внимание лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик поинтересовался, что произошло между супругами.

17 февраля в сети завирусилось видео пробежки Макрона в Индии в окружении своей охраны. Президент Франции, известный своими регулярными тренировками, был одет в повседневную темно-синюю футболку и черные солнцезащитные очки. Он в том числе пробежался по набережной Marine Drive в Мумбаи.

Ранее в США заявили, что Макрон в обмен на молчание о жене предложил Трампу сделку.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!