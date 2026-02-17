Размер шрифта
Зеленский заявил об отказе США разрешить производство ракет к Patriot в Европе

Зеленский: США не дали согласие на производство ракет к Patriot в Европе
Christophe Gateau/DPA/Global Look Press

США не дали согласие на производство ракет для комплексов Patriot в Европе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, Киев поднимал вопрос о создании в Европе мощностей по выпуску ракет, в том числе для систем Patriot, еще несколько лет назад.

«Были обещания лицензий, но Америка на это в конце концов не пошла», — сказал Зеленский.

Он отметил, что Киев также предлагал организовать производство ракет на территории Украины, но получил отказ.

Зеленский добавил, что поручил украинским дипломатам и министру обороны Михаилу Федорову активизировать работу для достижения результатов в вопросе поставок ракет для систем противовоздушной обороны Украины.

9 февраля газета Financial Times писала, что украинская система ПВО испытывает острый дефицит ракет-перехватчиков PAC-3 для американских комплексов Patriot, из-за чего часть пусковых установок в январе фактически простаивали.

Как пишет издание, дефицит оказался столь серьезным, что Patriot не могли реагировать на удары Вооруженных сил РФ баллистическими ракетами, и они беспрепятственно поражали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Газета цитирует спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната о том, что боекомплект расходуется быстрее, чем поступает новая помощь со стороны Запада.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Украина не получит обещанные Западом истребители.
 
