Россиянин помог террористам скрыться и получил 14 лет колонии

В Ингушетии вынесли приговор местному жителю, который помогал скрываться террористам. Об этом сообщает Южный окружной военный суд.

Инцидент произошел весной 2023 года. Участники международной террористической организации «Исламское государство» совершили нападения на сотрудников правоохранительных органов Ингушетии и Северной Осетии. После введения режима контртеррористической операции в Малгобекском районе они скрывались и нуждались в помощи.

3 апреля один из них обратился к местному жителю с просьбой вывезти его и троих сообщников в безопасное место. Мужчина согласился — он прибыл на машине к дому родственника и перевез террористов.

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 208 УК РФ. Ему назначили 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее россиянина осудили за передачу экстремистам данных о военных объектах.