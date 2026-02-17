Российские болельщицы в кокошниках пришли поддержать Петросян на Олимпиаде

Болельщицы Петросян в кокошниках пришли поддержать фигуристку на ОИ в Милане

Российские болельщицы приехали на выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане, чтобы поддержать спортсменку. Об этом сообщает РИА Новости.

У ледовой арены собралась группа их десятка девушек в разнообразных кокошниках. Они взяли с собой плакаты в поддержку спортсменки, а также, вопреки запрету на российскую символику, принесли национальный флаг России.

«Аделия, верь в свою победу, а мы верим в тебя», — говорится на одном из плакатов.

В настоящее время Петросян уже выступила с короткой программой. Международный союз конькобежцев (ISU) восхитился прокатом российской фигуристки. В своей программе она исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в коротких программах. Ориентировочно выступления закончатся около 1:00 по московскому времени.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.

