Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Российские болельщицы в кокошниках пришли поддержать Петросян на Олимпиаде

Болельщицы Петросян в кокошниках пришли поддержать фигуристку на ОИ в Милане
Александр Логунов/РИА Новости

Российские болельщицы приехали на выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане, чтобы поддержать спортсменку. Об этом сообщает РИА Новости.

У ледовой арены собралась группа их десятка девушек в разнообразных кокошниках. Они взяли с собой плакаты в поддержку спортсменки, а также, вопреки запрету на российскую символику, принесли национальный флаг России.

«Аделия, верь в свою победу, а мы верим в тебя», — говорится на одном из плакатов.

В настоящее время Петросян уже выступила с короткой программой. Международный союз конькобежцев (ISU) восхитился прокатом российской фигуристки. В своей программе она исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в коротких программах. Ориентировочно выступления закончатся около 1:00 по московскому времени.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.

Ранее серебряный призер Олимпиады рассказал, сможет ли Петросян бороться за медаль Игр.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!