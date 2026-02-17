Соединенные Штаты начинают терять терпение из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается идти на уступки для урегулирования украинского конфликта. Об этом в соцсети X написал британский журналист Афшин Раттанси, комментируя призыв американского лидера Дональда Трампа к Киеву быстрее сесть за стол переговоров.

«Терпение Вашингтона, похоже, быстро подходит к концу, поскольку Зеленский по-прежнему настаивает на максималистских, иллюзорных требованиях к России», — написал Раттанси.

Накануне Трамп заявил, что Украина должна быстрее занять более гибкую позицию в вопросе мирного урегулирования. Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от предстоящего раунда переговоров в Женеве, глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает на скорое начало диалога со стороны Киева. По его словам, сейчас США хотят, чтобы украинская сторона как можно скорее села за стол переговоров.

17 февраля газета The Washington Post писала, что из-за приближающихся выборов в Конгресс, где большинство мест могут взять демократы, «время, похоже, больше не на стороне Москвы». Издание считает, что Кремль «надеется преподнести Трампу мирное соглашение по Украине как политический триумф» в преддверии выборов.

В феврале украинское издание «Страна» написало, что Киев выбрал тактику затягивания переговоров, так как видит угрозу в потенциальном давлении Трампа. СМИ подчеркнуло, что Украина хочет дотянуть как минимум до выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября 2026 года.

