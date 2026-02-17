Зеленский назвал условие, при котором Украина готова обсуждать вывод войск из Донбасса

Киев готов вести переговоры о выводе войск из Донбасса, но при условии, что Россия отступит на сопоставимое расстояние. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Axios.

Он отметил, что украинский народ выступит против мирного соглашения, предполагающего односторонний вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса. Зеленский подчеркнул, что прорыв по территориальному вопросу может быть достигнут на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам президента Украины, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сказали ему, что Москва искренне желает окончания конфликта. Зеленский посоветовал им не навязывать тот вариант мирного урегулирования, который украинцы воспримут как свою неудачу. Делегация США предложила, чтобы Донбасс стал демилитаризированной свободной экономической зоной, при этом не уточнив, кто будет обладать суверенитетом над ней. Также Вашингтон и Киев согласились, что любое соглашение должно быть вынесено на украинский референдум. Стороны пришли к соглашению о том, что прекращение огня, в случае его достижения, будет отслеживаться под руководством США при помощи беспилотников.

Президент Украины выразил мнение, что, если в соглашении будет зафиксирована нынешняя линия соприкосновения, то население страны поддержит это на референдуме.

17 февраля Зеленский заявил, что Украина готова «быстро двигаться к достойному соглашению» о завершении военного конфликта с Россией.

Ранее в США назвали «впечатляющим» результат переговоров по Украине.