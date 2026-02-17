Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский назвал условие, при котором Украина готова обсуждать вывод войск из Донбасса

Зеленский: Киев готов обсуждать обоюдный вывод войск из Донбасса
Liesa Johannssen/Reuters

Киев готов вести переговоры о выводе войск из Донбасса, но при условии, что Россия отступит на сопоставимое расстояние. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Axios.

Он отметил, что украинский народ выступит против мирного соглашения, предполагающего односторонний вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса. Зеленский подчеркнул, что прорыв по территориальному вопросу может быть достигнут на личной встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам президента Украины, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сказали ему, что Москва искренне желает окончания конфликта. Зеленский посоветовал им не навязывать тот вариант мирного урегулирования, который украинцы воспримут как свою неудачу. Делегация США предложила, чтобы Донбасс стал демилитаризированной свободной экономической зоной, при этом не уточнив, кто будет обладать суверенитетом над ней. Также Вашингтон и Киев согласились, что любое соглашение должно быть вынесено на украинский референдум. Стороны пришли к соглашению о том, что прекращение огня, в случае его достижения, будет отслеживаться под руководством США при помощи беспилотников.

Президент Украины выразил мнение, что, если в соглашении будет зафиксирована нынешняя линия соприкосновения, то население страны поддержит это на референдуме.

17 февраля Зеленский заявил, что Украина готова «быстро двигаться к достойному соглашению» о завершении военного конфликта с Россией.

Ранее в США назвали «впечатляющим» результат переговоров по Украине.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!