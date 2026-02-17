Петросян потеряла лидерство в короткой программе на Олимпиаде

Российская фигуристка Аделия Петросян потеряла лидерство в коротких программах на зимних Олимпийских играх — 2026.

Турнирную таблицу возглавила представительница Японии Ами Накаи, которая исполнила тройной аксель, каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной риттбергер. Она получила за свое выступление 78,71 балла. Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла. В своей программе фигуристка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

