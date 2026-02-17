Из пожара в многоквартирном доме в Севастополе спасли четверых человек

В Севастополе из пожара в многоквартирном доме спасли четверых человек

В Севастополе экстренные службы спасли четверых человек из пожара. Об этом сообщает ГУ МЧС России по городу.

Инцидент произошел на проспекте Генерала Острякова — в экстренные службы сообщили о дыме, идущем из квартиры. Прибывшие спасатели установили, что на кухне в жилище загорелась мебель.

Из горящей квартиры пожарным удалось спасти двоих человек. Еще двоих, взрослого и ребенка, вывели из соседней задымленной квартиры, применив устройства для защиты дыхательных путей. Также еще десять человек эвакуировали из здания.

Пожар локализовали и полностью потушили. В данный момент устанавливаются причины возгорания.

