Общество

Молодая мать пропала в Казани, выйдя в аптеку за детской смесью

В Татарстане молодая мать вышла в аптеку за детской смесью и пропала
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Татарстан/VK

В Татарстане больше недели ищут молодую мать, пропавшую во время похода в аптеку. Об этом сообщает «Вечерняя Казань».

Инцидент произошел в Казани. Предварительно, женщина 9 февраля вышла в аптеку, чтобы купить детскую смесь. Обратно домой она уже не вернулась.

Пропавшая имеет рост около 170 сантиметров. В момент пропажи она была одета в темно-серую куртку, синие джинсы, черные кожаные полуботинки и светло-серую шапку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по региону. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах произошедшего.

Ранее на Урале загадочно пропала чиновница.
 
