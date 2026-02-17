«Готовы отправить уран в Россию». На Западе сообщили о предложении Ирана по ядерной проблеме

На прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы, сообщает The Wall Street Journal. Издание утверждает, что иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив.

Представители Ирана на переговорах с США выразили готовность передать часть своего урана России, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

«Иран заявил, что готов отправить часть своих запасов высокообогащенного урана — важнейшего топлива для ядерного оружия — третьей стороне, например России, что позволило бы решить одну из важных проблем, волнующих США», — пишет газета.

WSJ отмечает, что Иран на сегодня является единственной страной, не обладающей ядерным оружием, которой удалось добиться обогащения урана на 60%. Для производства термоядерного заряда, обогащение должно достигать не менее 90%.

Новый раунд американо-иранских переговоров прошел в Женеве 17 февраля. Представители администрации США сообщили, что был достигнут прогресс, но предстоит обсудить множество деталей. Иран пообещал выступить с подробным предложением к США в течение двух недель.

Иранские предложения

Кроме передачи своих запасов России, также иранские представители ранее предлагали приостановить работу над обогащением урана на срок до трех лет.

При этом администрация Трампа требует от Тегерана полной остановки работ и исследований в этом направлении.

Также Тегеран предлагал направить исследования в сугубо мирное русло, например в рамках регионального консорциума изготовлять из обогащенного урана топливные пластины, однако это также неприемлемо для США, пишет WSJ.

Чего хочет Трамп?

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен пойти на сделку с США, которая приведет к сворачиванию ядерной программы, иначе республику ждут «последствия».

«Я не думаю, что они хотят столкнуться с последствиями отказа от заключения соглашения. Они хотят заключить соглашение», — приводит его слова WSJ.

По данным портала Axios, за последние 24 часа США перебросили на свои базы и расположения сил на Ближнем востоке свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

14 февраля Трамп заявил, что считает смену власти в Иране «лучшим решением» для этой страны. Он заявил, что направил к берегам Исламской Республики «армаду» — авианесущую ударную группу во главе с авианосцем Abraham Lincoln.

Позднее газета WSJ сообщила, что приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке получила группа авианосца George HW Bush получил приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке. Также сообщается что к Ирану будет переброшен авианосец Gerald R. Ford.

В свою очередь глава ВМС Корпуса стражей исламской революции адмирал Алиреза Тангсири заявил, что морские силы страны готовы перекрыть Ормузский пролив, если руководство Ирана отдаст такой приказ.

«Решение о закрытии Ормузского пролива принимает высшее руководство, и как военнослужащий я заявляю, что мы готовы сделать это, когда бы ни дали на это указания наши старшие офицеры», — приводит его слова агентство Tasnim.

Через Ормузский пролив проходит порядка 20% мировых поставок нефти и до 30% экспорта сжиженного природного газа — его нередко называют ключевой энергетической артерией мира. Иранские власти неоднократно предупреждали, что в случае угрозы могут перекрыть этот маршрут. Подобные заявления звучали, в частности, в 2011 и 2018 годах. В 2025-м, после ударов Израиля, в Тегеране вновь допустили возможность закрытия пролива.

ВМС Ирана решили провести в проливе учения после того, как Дональд Трамп пригрозил Ирану «очень жесткими мерами» в случае срыва потенциальной сделки.