Родственник-педофил выкрал у семьи полуторогодовалую дочь и изнасиловал

В Индии мужчина украл у родственников полуторогодовалую дочь и изнасиловал

В Индии 25-летний мужчина выкрал у своих родственников полуторагодовалую дочь и изнасиловал ребенка. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 10 февраля в трущобном районе Дахисар города Мумбаи. В темное время суток мужчина выкрал ребенка — родители обнаружили пропажу лишь утром. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали момент, когда неизвестный мужчина похитил девочку.

Позже малолетнюю нашли брошенной около ручья в безлюдной местности. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. Врачи провели девочке операцию, сейчас она восстанавливается.

Подозреваемого задержали. Педофилом оказался родственник отца, который работал неподалеку от дома семьи. Отмечается, что родители пострадавшей доверяли этому мужчине, но теперь намерены добиться для него самого сурового наказания.

Ранее в Индии мужчин приговорили к высшей мере за изнасилование туристки.