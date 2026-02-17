Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Красноярске женщина ударила ножом в шею 17-летнюю соседку по общежитию

В Красноярске пьяная женщина напала с ножом на несовершеннолетнюю соседку
Shutterstock

В Красноярске 36-летняя женщина ударила ножом в шею 17-летнюю соседку по общежитию на почве ревности, пострадавшая выжила. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в подъезде общежития на улице Железнодорожников. По данным местных СМИ, между женщиной и девушкой вспыхнул конфликт — подозреваемая приревновала своего парня к несовершеннолетней соседке. В ходе ссоры она достала нож и ударила оппонентку в шею.

Пострадавшую вовремя доставили в больницу, медики спасли ей жизнь. Нападавшую задержали, она была пьяна. Суд отправил ее в СИЗО. Возбуждено уголовное дело о покушении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге 37-летняя женщина ударила ножом своего 39-летнего сожителя после того, как тот раскритиковал сделанный ею ремонт.

Ранее россиянка ударила ножом сожителя, который хотел украсть у нее быка.
 
Теперь вы знаете
Отключат ли Telegram после 1 апреля — два пути для мессенджера в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!