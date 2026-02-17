В Красноярске женщина ударила ножом в шею 17-летнюю соседку по общежитию

В Красноярске пьяная женщина напала с ножом на несовершеннолетнюю соседку

В Красноярске 36-летняя женщина ударила ножом в шею 17-летнюю соседку по общежитию на почве ревности, пострадавшая выжила. Об этом сообщает СК по Красноярскому краю.

Инцидент произошел в подъезде общежития на улице Железнодорожников. По данным местных СМИ, между женщиной и девушкой вспыхнул конфликт — подозреваемая приревновала своего парня к несовершеннолетней соседке. В ходе ссоры она достала нож и ударила оппонентку в шею.

Пострадавшую вовремя доставили в больницу, медики спасли ей жизнь. Нападавшую задержали, она была пьяна. Суд отправил ее в СИЗО. Возбуждено уголовное дело о покушении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

