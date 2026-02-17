Многодетная мать пряталась от приставов за диваном, чтобы не платить алименты

В Курганской области судебные приставы нашли 47-летнюю многодетную мать, которая скрывалась от принудительных работ за неуплату алиментов. Женщина спряталась за диваном, увидев людей в форме. Об этом сообщает УФССП по Курганской области.

Женщина задолжала своим троим детям более миллиона рублей алиментов. Она была лишена родительских прав, злоупотребляла алкоголем и нигде не работала. В декабре 2025 года суд назначил ей восемь месяцев принудительных работ в Оренбургской области, но должница пустилась в бега, переезжая из одной деревни в другую.

Приставы нашли ее по новому адресу. Калитка была открыта, в доме лежали женские вещи, но хозяев не было видно. Заглянув за диван, который стоял чуть поодаль от стены, сотрудники обнаружили спрятавшуюся женщину. Она призналась, что увидела людей в форме в окно и успела забиться в щель. Должницу передали сотрудникам ФСИН.

