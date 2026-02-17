Зеленский раскрыл, что ему сказал Уиткофф перед переговорами с Россией

Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер определили для него ориентир

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер определили для украинского лидера Владимира Зеленского ориентир перед переговорами в Женеве. Об этом глава республики сообщил в интервью порталу Axios.

По словам президента Украины, перед встречей Уиткофф сказал ему, что Россия действительно хочет завершить конфликт в республике. В связи с этим спецпосланник главы Белого дома призвал его «координироваться с собственной переговорной группой, исходя из этого».

Зеленский добавил, что контакты между военными представителями в Абу-Даби оказались результативнее, чем политический диалог.

17–18 февраля в Женеве проходит третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них принимают участие российские, украинские и американские переговорщики.

Российскую делегацию на этих переговорах возглавляет помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. В состав делегации также входят заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и другие официальные представители.

