В ISU восхитились выступлением Петросян на Олимпиаде

В ISU восхитились выступлением фигуристки Петросян в короткой программе на ОИ

Международный союз конькобежцев (ISU) восхитился прокатом российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на зимних Олимпийских играх — 2026. Соответствующая публикация выложена на официальном аккаунте организации в социальной сети X.

Пресс-служба ISU опубликовала отрывок из программы Петросян, вдохновленной Майклом Джексоном, сопроводив его словами: «Аделия Петросян устраивает яркое шоу в Милане».

Прокат Петросян судьи оценили в 72,89 балла. В своей программе фигуристка исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований женщин в коротких программах. Ориентировочно выступления закончатся около 1:00 по московскому времени.

Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

