20-градусные морозы минуют столичный регион

Двадцатиградусные морозы, наступление которых синоптики обещали в конце ноября, обойдут столичный регион, передает сетевое издание m24.ru.

«По уточненным данным, в течение следующей недели будет нормальная для ноября погода с небольшими осадками в виде снега и отрицательными ночными температурами», — сказала завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Реклама

Ранее метеорологи сообщали, что настоящие морозы придут в Москву и область к 22 ноября. Ночные температуры опустятся до 17 ºC ниже ноля, а днем столбики термометров будут показывать 2-7 ºC мороза.

Что касается нынешней погоды, то в воскресенье в столичном регионе будет облачно, ожидается снег с дождем.

При этом синоптики отмечают, что из-за циклона среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на один-три градуса. Максимальная температура в столице составит от нуля до плюс двух градусов, по области до четырех тепла.