Пугачева о венчании с Киркоровым: «Бес попутал...»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева заявила, что всю свою оставшуюся жизнь будет каяться за свое первое венчание, передает телеканал «360».

Такое заявление певица разместила на своей странице в Instagram.

По ее словам, первый раз она венчалась необдуманно и спонтанно. Освящение брака в церкви с Максимом Галкиным она назвала осмысленным и праведным действом во имя любви и верности.

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«Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться», — рассказала Алла Пугачева.

В конце своего послания артистка попросила Бога продлить ее счастливую жизнь в здравии и благополучии мужа и детей.