Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг столицы с «позитивным» прогнозом

Долгосрочный рейтинг столицы в иностранной и национальной валюте с «позитивным» прогнозом подтвердило международное рейтингвое агентство Fitch, передает сетевое издание m24.ru.

Отмечается, что рейтинг приоритетного необеспеченного долга Москвы держится на таком же уровне – «BBB-».

Ранее агентство Fitch улучшило рейтинг по России до уровня «BBB-». В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что к концу 2017 года Россия сможет вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом.