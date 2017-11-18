Саакашвили сообщил об акции протеста против «похищения героев войны» в аэропорту Киева

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в своем фейсбуке сообщил об акции протеста против «похищения журналистов и героев войны» в киевском аэропорту «Жуляны».

«Аэропорт Жуляны. Протест неравнодушных граждан против похищения журналистов и героев войны проходил всю ночь», — написал он.

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К сообщению Саакашвили прикрепил фотографии протестующих.

Ранее сообщалось, что на марш Саакашвили в Киеве пришли 400 человек.