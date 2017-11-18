Участники шествия в Зимбабве двинулись к резиденции президента

Участники шествия в поддержку действий военных в Зимбабве в столице страны Хараре направились в сторону резиденции главы государства, сообщает РИА «Новости».

Ранее вооруженные силы Зимбабве заявили, что поддерживают намеченное на 18 ноября шествие против президента Роберта Мугабе.

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Отмечается, что люди скандируют: «Зимбабве, Зимбабве!».

Как сообщает Reuters, в митинге на улицах Хараре принимают участие тысячи людей. Участники шествия размахивают национальными флагами, поют и танцуют.

«Это слеза радости. Я ждал этого всю свою жизнь», — заявил один из участников шествия 34-летний Фрэнк Муциндива.

Ранее президент страны Роберт Мугабе попросил у военных побыть «еще несколько дней у власти».

Военные взяли под контроль телецентр в Хараре. На улицах появилась бронетехника. Правящая партия и оппозиция призвали 93-летнего Роберта Мугабе уйти в отставку.

Мугабе является фактическим руководителем Зимбабве с 1980 года, действующим президентом — с 1987 года.