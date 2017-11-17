Прокуратура начала проверку после попытки самоубийства в Мосгорсуде

Столичная прокуратура приступила к проверке по факту инцидента с чеченскими подсудимыми, совершившими попытку самоубийства в здании Московского городского суда, передает агентство городских новостей «Москва».

«Шестеро обвиняемых были доставлены в здание Мосгорсуда для рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения. Предположительно, в знак протеста, во время судебного заседания часть из них порезали себе вены на руках. Прокуратурой будет проверено соблюдение действующего законодательства при конвоировании подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», — заявили в прокуратуре.

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Отмечается, что прокурор Москвы поставил на личный контроль проведение проверки.

Ранее в Мосгорсуде рассказали, чем чеченцы нанесли себе повреждения на заседании.