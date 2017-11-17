В Башкирии прокурор перепутал судью с косулей и застрелил его

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины во время охоты в лесу Мечетлинского района Башкирии, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По версии следствия, 16 ноября трое местных жителей приехали на автомобиле в лесной массив в Мечетлинском районе. Один из них вышел из автомобиля с ружьем. Раздался хлопок, и оставшийся в машине мужчина увидел огнестрельную рану на теле второго», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что 41-летний мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в больницу, где позже скончался. В пресс-службе Верховного суда Башкирии заявили, что погибший являлся судьей Белокатайского межрайонного суда.

Как сообщает ряд местных СМИ, судью во время охоты на косулей по неосторожности застрелил сотрудник прокуратуры. В пресс-службе прокуратуры Башкирии подтвердили эту информацию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности).