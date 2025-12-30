Жителей Камчатки предупредили об опасности схода лавин

В нескольких районах Камчатского края с 1 по 4 января объявлено предупреждение о повышенной опасности схода снежных лавин. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на противолавинный центр.

» <...> возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Петропавловск-Камчатского, Вилючинского городских округов, Елизовского муниципального округа, в том числе в бассейне реки Паратунки, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных округов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов», — говорится в сообщении организации.

Кроме того, сход лавин возможен в Кроноцком заповеднике и на Ключевской группе вулканов. По информации МЧС, на территории Камчатского края находится более 100 лавиноопасных участков.

27 декабря сообщалось, что на Камчатке начался «снежный апокалипсис» из-за сильного снегопада. Там выпало две месячных нормы осадков. Самая сложная ситуация наблюдается в Петропавловске-Камчатском, где остановилось движение общественного транспорта. Кроме того, в Усть-Большерецком округе перекрыли несколько дорог.

Ранее на Камчатке экскаваторы с людьми утонули в растаявших сугробах.