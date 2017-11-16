Жирные коты заполонили Швейцарию

Ветеринары в Швейцарии бьют тревогу из-за стремительно растущего количества домашних животных, страдающих избыточным весом, пишет издание Blick.

По данным врачей, до 40% кошек и собак в Швейцарии имеют лишний вес. Наиболее активно при том поправляются кошки.

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Причину ожирения ветеринары объясняют перееданием и отсутствием физических нагрузок — у животных часто не хватает стимула двигаться и они начинать есть от скуки.

Для решения проблемы эксперты предложили использовать «скользящие» пищевые контейнеры или менять место кормления каждый день, чтобы питомцы «охотились» на еду.

Ранее СМИ сообщали, что толстый кот худеет в бассейне в Британии.