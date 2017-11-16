Однодолларовые купюры стали поводом для шуток над министром финансов США

Пользователи твиттера высмеяли министра финансов США Стивена Мнучина и его жену, актрису Луизу Линтон за фотографии со свеженапечатанными американскими долларами. Об этом пишет Mediaite.

Как отмечается, фото были сделаны во время визита супругов в Бюро гравировки и печати, где они наблюдали за процессом производства валюты. Так как подписи министра финансов и казначея появляются на каждом денежном документе Соединенных Штатов, Мнучин воспользовался возможностью подписать новые купюры номиналом в $1.

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«Это первый раз, когда господин и госпожа Мнучин держат в руках банкноты в $1», — написал один из пользователей. «Идеальный момент для фото, ведь республиканцы утверждают, что снижают налоги не ради богачей», — прокомментировал снимок журналист Гленн Кеслер.

Ранее стало известно, что Twitter работает над новой программой верификации аккаунтов.