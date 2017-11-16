На маршруте от Кремля к «Зарядью» появятся Паллиды и Додонги

На Новой площади в Москве, через которую проходит маршрут от Кремля к парку «Зарядье», высадят около 50 деревьев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

«В ночь на четверг, 16 ноября, на Новой площади будет высажено двухтысячное дерево. Это немногим менее половины всех деревьев, которые планируется высадить на благоустроенных столичных улицах в этом году. На Новой площади будет высажено около 50 деревьев — лип Паллида и рябин Додонг», — говорится в сообщении.

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Позже здесь высадят вязы, которые напомнят горожанам о росшей на этом месте когда-то вязовой роще.

«Деревья отделят пешеходную территорию от дороги, защитят от уличного шума и пыли. Прогулка от Кремля к «Зарядью» станет еще более комфортной и приятной», — отметили в комплексе городского хозяйства.

Ранее в «Зарядье» открыли подземную парковку для посетителей.