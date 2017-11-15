Температура в столице опустится до минусовых значений уже на следующей неделе

В среду осадки в Москве маловероятны, однако ожидается облачная погода, передает сетевое издание m24.ru.

Что касается температурного режима, то столбики термометров будут колебаться на уровне 1-3 градусов тепла. Атмосферное давление подскочит до 750 миллиметров ртутного столба. Скорость ветра юго-западного направления составит 3-8 метра в секунду.

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Завтра погода снова испортится. На столицу вновь обрушатся дожди и мокрый снег. Температура воздуха будет выше ноябрьской нормы – около 3 градусов тепла.

Примерно такая же погода продержится до выходных. Осадки лишь ненадолго прекратятся в пятницу.

А настоящие морозы могут прийти в столицу уже через неделю. По прогнозам синоптиков, в следующую среду термометры покажут около минус пяти.