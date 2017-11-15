Публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья пройдут в Мособлдуме

Мособлдума проведет публичные слушания по проекту закона Подмосковья «О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 16 ноября, передает телеканал «360».

В мероприятии примут участие представители правительства региона, областной Контрольно-счетной палаты, муниципальных образований, общественных организаций и жители Подмосковья.

Регистрация граждан осуществляется по паспорту гражданина Российской Федерации. С проектом закона, дополнительными материалами к нему можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.