Мужчина заколол жену и дочь во время ссоры в Подмосковье

Полиция нашла в квартире в Орехово‐Зуеве трупы женщины 1958 и девушки 1991 года рождения, передает телеканал «360».

На телах обеих были колото‐резанные раны. Позднее сотрудники задержали подозреваемого 1961 года рождения, который был мужем и отцом погибших.

Реклама

Тела обнаружили 13 ноября в 14:00 в квартире на улице Пушкина. Выяснилось, что женщины умерли еще 12 ноября в это же время.

Позднее полиция задержала мужчину, подозреваемого в преступлении. Им оказался отец семейства, который временно проживает по тому же адресу, что и убитые.

Мужчина, предположительно, совершил преступление в ходе ссоры с обеими женщинами. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.