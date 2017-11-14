Панин: я не понимаю, что движет Поклонской

Актер Алексей Панин прокомментировал ситуацию с Натальей Поклонской, которая написаала на него заявление в полицию из-за пародии на фильм Алексея Учителя «Матильда», в которой Панин изобразил императора Николая II, передает НСН.

«После просмотра «Матильды» мне показалось, что, может быть, всё это было сделано, чтобы раскрутить среднее кино, в которое был вложен огромный бюджет.

Пародия на фильм «Матильда» была снята в рамках проекта «Хайповости». Это снимал не я, я там выступал как актёр. Это достаточно невинная шутка. Я не понимаю, как можно оскорбить верующих подобного рода скетчами», — отметил он.