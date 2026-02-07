В МИД Литвы заявили об использовании Россией зимы как оружия против украинцев

Глава МИД Латвии Бурдис: Путин блефует и использует зиму как оружие против Украины

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Бурдис заявил, что российский лидер Владимир Путин блефует по поводу энергетического перемирия и используя зиму как оружие против Украины. Об этом он написал в соцсети Х.

«На фоне продолжения попыток мирных переговоров и блефа Путина относительно «энергетического перемирия» Россия продолжает использовать зиму как оружие, осуществляя массовые ночные атаки на Украину и намеренно нацеливаясь на гражданскую энергетическую инфраструктуру», – заявил Будрис.

Он также заявил, что те, кто отдает приказы наносить удары по энергетической инфраструктуре на Украине, должны понести уголовную ответственность.

Бурдис напомнил, что Литва недавно подарила Украине генераторы на сумму €2,4 млн.

До этого СМИ писали, что американская делегация на переговорах в Абу-Даби 23-24 января предложила Украине и России договориться о паузе в ударах по объектам энергетики в качестве шага к деэскалации.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что прямых договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Москвой и Киевом пока не было.

Ранее на Украине ввели режим ЧС в энергетике.