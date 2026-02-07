Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Политика

В МИД Литвы заявили об использовании Россией зимы как оружия против украинцев

Глава МИД Латвии Бурдис: Путин блефует и использует зиму как оружие против Украины
Lithuanian Ministry of Foreign

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Бурдис заявил, что российский лидер Владимир Путин блефует по поводу энергетического перемирия и используя зиму как оружие против Украины. Об этом он написал в соцсети Х.

«На фоне продолжения попыток мирных переговоров и блефа Путина относительно «энергетического перемирия» Россия продолжает использовать зиму как оружие, осуществляя массовые ночные атаки на Украину и намеренно нацеливаясь на гражданскую энергетическую инфраструктуру», – заявил Будрис.

Он также заявил, что те, кто отдает приказы наносить удары по энергетической инфраструктуре на Украине, должны понести уголовную ответственность.

Бурдис напомнил, что Литва недавно подарила Украине генераторы на сумму €2,4 млн.

До этого СМИ писали, что американская делегация на переговорах в Абу-Даби 23-24 января предложила Украине и России договориться о паузе в ударах по объектам энергетики в качестве шага к деэскалации.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что прямых договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам между Москвой и Киевом пока не было.

Ранее на Украине ввели режим ЧС в энергетике.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!