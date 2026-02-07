В Петербурге эвакуировали торговый центр

В Петербурге из-за пожара эвакуировали людей из ТЦ «Владимирский пассаж»

В Санкт-Петербурге из-за пожара эвакуировали людей из торгового центра «Владимирский пассаж». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

«7 февраля в 15:57 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, Владимирский проспект, дом 19», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, возгорание произошло в подсобном помещении ТЦ, огонь охватил 2 кв. м. Из здания вывели 200 человек.

Как отметили в пресс-службе, пожар уже потушили. Данных о пострадавших не поступало.

