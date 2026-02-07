Сбой сканеров паспорта привел к многочасовым очередям в аэропорту Брюсселя

Поломка автоматизированных сканеров паспортов в брюссельском аэропорту Завентем привел к возникновению многочасовых очередей и сбою в расписании вылета рейсов. Об этом сообщает RTBF.

Техническая проблема возникла вечером 6 февраля и сначала затронула пассажиров, прибывших из стран за пределами шенгенской зоны: им пришлось больше двух часов ждать паспортного контроля. Утром 7 февраля очереди выстроились и в обратном направлении, поскольку паспорта проверяют вручную на стойках погранконтроля.

Хотя проблема не устранена, уже начато внутреннее расследование, чтобы установить ее причины. Пресс-секретарь аэропорта Брюсселя Ариан Гуссенс заверил, что отменять вылеты не планируется. При этом он признал, что пока неизвестно, сколько рейсов и пассажиров будет затронуто сбоем.

В пресс-службе брюссельского аэропорта подчеркнули, что система регистрации и посадки на рейсы не пострадала. Однако ее сбой в сентябре привел к отмене и переносу более 40 рейсов. Причиной была кибератака, которой подверглись и другие европейские аэропорты — например, берлинский.

Ранее подобные проблемы привели к задержкам и неудобствам для пассажиров в других аэропортах.