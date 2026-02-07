Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

Взрывное устройство обнаружили на железнодорожных путях на севере Италии

В Италии менее чем за сутки произошли несколько инцидентов на железной дороге
Сергей Попов/РИА Новости

На севере Италии произошла серия железнодорожных происшествий, вызвавших задержки в расписании как скоростных междугородних, так и региональных поездов. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление итальянской государственной железнодорожной компании.

Первый инцидент случился утром в районе города Кастель-Маджоре, где были повреждены кабели контактной сети. Впоследствии, на железнодорожных путях между Болоньей и Падуей было обнаружено взрывное устройство, а на станции Пезаро произошло возгорание в электрощитке.

Власти начали расследование. Не исключается версия о преднамеренных актах саботажа, которые могли быть приурочены к открытию зимних Олимпийских игр. В связи с этим, к расследованию, наряду с сотрудниками железнодорожной полиции, подключились и другие компетентные органы.

5 февраля министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о кибератаках из России в преддверии Олимпийских игр.

Ранее в Испании объявили траур после инцидента на железной дороге.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!