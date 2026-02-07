Взрывное устройство обнаружили на железнодорожных путях на севере Италии

В Италии менее чем за сутки произошли несколько инцидентов на железной дороге

На севере Италии произошла серия железнодорожных происшествий, вызвавших задержки в расписании как скоростных междугородних, так и региональных поездов. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление итальянской государственной железнодорожной компании.

Первый инцидент случился утром в районе города Кастель-Маджоре, где были повреждены кабели контактной сети. Впоследствии, на железнодорожных путях между Болоньей и Падуей было обнаружено взрывное устройство, а на станции Пезаро произошло возгорание в электрощитке.

Власти начали расследование. Не исключается версия о преднамеренных актах саботажа, которые могли быть приурочены к открытию зимних Олимпийских игр. В связи с этим, к расследованию, наряду с сотрудниками железнодорожной полиции, подключились и другие компетентные органы.

5 февраля министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о кибератаках из России в преддверии Олимпийских игр.

Ранее в Испании объявили траур после инцидента на железной дороге.