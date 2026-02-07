Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Культура

Бронзит оценил соответствие своего «оскаровского» мультфильма западной повестке

Режиссер Бронзит заявил, что не подгонял «Трех сестер» под критерии «Оскара»

Российский режиссер-аниматор Константин Бронзин оценил, насколько соответствует «западной» повестке его мультфильм «Три сестры», номинированный на премию «Оскар». Автора цитирует ТАСС.

«Это просто мультфильм. Под какие-то специальные навязанные сверху критерии мы его не подгоняли», — сказал он.

Он заверил, что представление об обязательной «повестке» для всех фильмов, выдвигаемых на «Оскар», является заблуждением. Бронзит объяснил, что только фильмы, претендующие на победу в номинации «Лучший фильм» обязаны соблюдать новые инклюзивные правила Американской киноакадемии и показывать людей разных рас и представителей меньшинств.

Остальных номинаций это не касается, сказал режиссер.

Лента Константина Бронзита «Три сестры» не имеет отношения к произведению Антона Чехова. В ее основу легла черногорская легенда о трех сестрах, которые всю жизнь ждали одного моряка.

«Три сестры» — уже третья работа Бронзита, номинированная на премию Американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Ранее на премию номинировались его мультфильмы «Уборная история — любовная история» и «Мы не можем жить без космоса».

До этого Бронзит раскрыл, как ему удастся попасть на «Оскар».

Ранее кинокритик раскрыл шансы Бронзита получить награду
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!