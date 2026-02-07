В минздраве рассказали о пострадавших при нападении на общежитие вуза в Уфе

Пострадавшие при атаке на общежитие вуза в Уфе находятся в стабильном состоянии

Шесть человек, которые пострадали при нападении на общежитие медицинского вуза в Уфе, находятся в стабильном состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Во время происшествия в общежитии, предварительно, пострадали шесть человек», — написал он.

По словам министра, двоих из них доставили в городскую больницу №18, по одному пациенту отвезли в городские больницы №13 и №21.

«Они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался», — отметил Рахматуллин.

Также он заявил, что 15-летний подросток, совершивший нападение, был госпитализирован в детскую больницу №17. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

7 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о нападении на студентов общежития медицинского вуза в Уфе. По ее словам, нападавший ранил пять человек, в том числе полицейского. Злоумышленника задержали, отметила Волк.

Позднее появилась информация, что в результате произошедшего пострадали шесть человек.

