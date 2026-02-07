Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

В минздраве рассказали о пострадавших при нападении на общежитие вуза в Уфе

Пострадавшие при атаке на общежитие вуза в Уфе находятся в стабильном состоянии
Telegram-канал «Baza»

Шесть человек, которые пострадали при нападении на общежитие медицинского вуза в Уфе, находятся в стабильном состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Во время происшествия в общежитии, предварительно, пострадали шесть человек», — написал он.

По словам министра, двоих из них доставили в городскую больницу №18, по одному пациенту отвезли в городские больницы №13 и №21.

«Они находятся в стабильном состоянии. Еще один от госпитализации отказался», — отметил Рахматуллин.

Также он заявил, что 15-летний подросток, совершивший нападение, был госпитализирован в детскую больницу №17. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

7 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о нападении на студентов общежития медицинского вуза в Уфе. По ее словам, нападавший ранил пять человек, в том числе полицейского. Злоумышленника задержали, отметила Волк.

Позднее появилась информация, что в результате произошедшего пострадали шесть человек.

Ранее в Ельце студент пытался пробить педагогу ручкой шею из-за двойки.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!