Армия

Бойцам гуппировки «Днепр» в Запорожье передали нательные кресты и иконы

Бойцам РФ в Запорожье передали кресты и иконы от главного храма Северного флота
Максим Захаров/РИА Новости

Военнослужащим группировки российских войск «Днепр», выполняющим боевые задачи в Запорожской области, передали освященные нательные кресты и иконы, предоставленные настоятелем Североморского Свято-Андреевского морского кафедрального собора. Об этом пишет ТАСС.

Церемония передачи предметов православной веры состоялась в одном из мобильных храмов, расположенных на запорожском направлении.

«По просьбе настоятеля Свято-Андреевского морского кафедрального собора отца Александра привез для военнослужащих полка нательные кресты, освященные иконы, которые будут хранить наших воинов в промерзших окопах, ведя их к победе», — сообщил агентству капитан 3-го ранга Денис Белоусов, военный корреспондент газеты Северного флота «На страже Заполярья».

Кроме того, бойцам были переданы самодельные брелоки-талисманы, православные календари, поздравительные открытки и письма от воспитанников мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, а также от активистов детской волонтерской организации «Армия добра» Мурманской области.

Ранее священники рассказали о чудесах в зоне СВО.
 
