Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

В Африке расправились с 71-летней туристкой, чтобы использовать ее тело в колдовстве

Metro: с британкой расправились в ЮАР, чтобы использовать ее тело в колдовстве
Ghost Mountain Inn

Следователи подозревавают, что 71-летнюю туристку из Британии похитили в Южной Африке, чтобы использовать части ее тела в колдовстве, пишет The Metro.

Лорна Максорли и ее партнер Леон Проберт приехали в страну на две недели в прошлом сентябре. Днем они отправились на прогулку, чтобы полюбоваться местными пейзажами и дикой природой. Однако через полчаса Проберт решил вернуться, а его спутница продолжила путь к озеру с картой, говорится в статье.

На местной ферме рассказали, что женщина спрашивала у них дорогу, но выглядела при этом «расслабленной». Газета сообщает, что Проберт начал поиски Максорли спустя полчаса после того, как она должна была вернуться с прогулки. Ее искали фермеры, волонтеры, собаки, лодки и дроны, но не нашли никаких следов британки.

По версии следствия, с женщиной могли расправиться во время традиционного колдовского обряда, известного в этих краях как Мути. Так называют лекарство из растений и натуральных ингредиентов, куда могут входить и части тела человека. Целители сами не занимаются поиском «ингредиентов», а используют для этого сеть разведчиков. Поблизости от места проживания туристов из Британии находился рынок, где продавали это снадобье, добавляет издание.

Прошлой осенью девушка из Белоруссии оказалась в рабстве в Мьянме после того, как отправилась на собеседование в Таиланд. Когда она прилетела на собеседование в Бангкок, ее похитили и вывезли в Мьянму, где заставляли «быть красивой, обслуживать «хозяев» и разводить богачей на деньги».

Ранее мексиканский таксист жестоко избил россиянку за отказ в сексе.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!