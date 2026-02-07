Размер шрифта
Эксперт по лжи назвал главные ошибки Долиной

Психотерапевт Панкратов: Долина сама приняла обман мошенников за реальность
Global Look Press

Врач-психотерапевт, эксперт по лжи Руслан Панкратов назвал главные ошибки Ларисы Долиной во время общения с мошенниками. Его цитирует aif.ru.

Панкратов обратил внимание на то, что речь Долиной в слитых недавно в сеть переговорах с мошенниками подчеркнуто кооперативна: она отвечает короткими согласиями и следует инструкциям мошенников, не спрашивая, кто они и чего хотят.

«Она сама раскрывает, кто находится в квартире, когда приедет помощник, кто управляет финансами, и воспринимает свою изоляцию как плюс, а не тревожный признак. Вместо проверки реальности она сразу включается в сценарий «как решать проблему», что и нужно мошеннику: внимание уходит от вопроса «реальна ли угроза» к вопросу «что от меня требуется», — говорит врач.

Ошибки Долиной, продолжает Панкратов, заключаются в следующем: она сама приняла навязанную драматическую картинку за реальность, добровольно изолировалась, раскрыла детали о своем доме и финансах и не проверила источник.

5 февраля Telegram-канал Mash опубликовал запись разговора певицы с сотрудницей банка. На аудиозаписи слышно, как артистка подтверждает, что перевод крупной суммы она хочет сделать по собственной воле. С сотрудником банка Долина связалась, судя по разговору, по причине того, что изначально деньги перевести не удалось.

Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин назвал фейком запись разговора певицы с сотрудниками банка. Он уверен, что публикация сгенерирована искусственным интеллектом.

Ранее директор Долиной раскрыл потери артистки помимо квартиры.
 
