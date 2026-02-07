Стали известны подробности о нападении на общежитие медуниверситета в Уфе

Напавший на студентов в общежитии медицинского университета в Уфе выкрикивал националистические лозунги. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Журналисты выяснили, что ЧП произошло в корпусе общежития для иностранных студентов. В том числе в результате нападения пострадали граждане других стран.

«Как сообщили <...> очевидцы, нападавший выкрикивал националистические лозунги. Также преступник взрывал петарды в здании и намеревался устроить поджог», — говорится в публикации.

Одной из первых о нападении на общежитие медуниверситета в Уфе сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк. Она заявила, что злоумышленник ранил четырех студентов и сотрудника правоохранительных органов. Нарушителя общественного порядка задержали.

По информации СМИ, два человека получили тяжелые ранения. Трех пострадавших, в том числе ребенка, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Другие студенты вуза помогали сотрудникам экстренных служб выносить раненых из здания и размещать их в машинах скорой помощи.

Ранее в Красноярске арестовали восьмиклассницу, устроившую поджог в школе.