Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

Стали известны подробности о нападении на общежитие медуниверситета в Уфе

Baza: напавший на общежитие вуза в Уфе выкрикивал националистические лозунги
Telegram-канал «Baza»

Напавший на студентов в общежитии медицинского университета в Уфе выкрикивал националистические лозунги. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Журналисты выяснили, что ЧП произошло в корпусе общежития для иностранных студентов. В том числе в результате нападения пострадали граждане других стран.

«Как сообщили <...> очевидцы, нападавший выкрикивал националистические лозунги. Также преступник взрывал петарды в здании и намеревался устроить поджог», — говорится в публикации.

Одной из первых о нападении на общежитие медуниверситета в Уфе сообщила официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк. Она заявила, что злоумышленник ранил четырех студентов и сотрудника правоохранительных органов. Нарушителя общественного порядка задержали.

По информации СМИ, два человека получили тяжелые ранения. Трех пострадавших, в том числе ребенка, госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Другие студенты вуза помогали сотрудникам экстренных служб выносить раненых из здания и размещать их в машинах скорой помощи.

Ранее в Красноярске арестовали восьмиклассницу, устроившую поджог в школе.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!