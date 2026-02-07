Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Спорт

«Многие катают «Дюну» и у них все хорошо»: позволят ли Гуменнику исполнить короткую программу

Фигуристка Леонова: выступление Гуменника с короткой программой на ОИ состоится
Александр Вильф/РИА Новости

Несмотря на то, что инцидент с музыкой для короткой программы Петра Гуменника на Олимпиаде видится проявлением предвзятости по отношению к россиянину, сомнений в том, что его выступление состоится, нет. Уверенность в этом в беседе с «Газетой.Ru» выразила серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова.

«Опять очень придирчиво к нашим спортсменам относятся. Петросян — без тренера, Гуменник — без программы. Грустная ситуация, непонятно, почему к нам такое отношение. Явно все это делается, чтобы нас сбить.

Но будет странно, если не пройдет «Дюна». Насколько я помню, испанцы катают «Дюну», Михаил Шайдоров из Казахстана — тоже. То есть, у них все прошло, а у Гуменника — нет? Странно. Не знаю, что ему делать в ситуации, если ничего не разрешат.

Есть ли риск, что его выступление вообще может не состояться? Нет, конечно, оно состоится в любом случае, я не переживаю на этот счет. Но надеюсь, что с «Дюной» все будет в порядке. Много спортсменов катаются под эту музыку и у них все хорошо».

Ранее стало известно, что Гуменник не сможет исполнить короткую программу под саундтрек из «Дюны».
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!