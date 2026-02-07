«Многие катают «Дюну» и у них все хорошо»: позволят ли Гуменнику исполнить короткую программу

Несмотря на то, что инцидент с музыкой для короткой программы Петра Гуменника на Олимпиаде видится проявлением предвзятости по отношению к россиянину, сомнений в том, что его выступление состоится, нет. Уверенность в этом в беседе с «Газетой.Ru» выразила серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова.

«Опять очень придирчиво к нашим спортсменам относятся. Петросян — без тренера, Гуменник — без программы. Грустная ситуация, непонятно, почему к нам такое отношение. Явно все это делается, чтобы нас сбить.

Но будет странно, если не пройдет «Дюна». Насколько я помню, испанцы катают «Дюну», Михаил Шайдоров из Казахстана — тоже. То есть, у них все прошло, а у Гуменника — нет? Странно. Не знаю, что ему делать в ситуации, если ничего не разрешат.

Есть ли риск, что его выступление вообще может не состояться? Нет, конечно, оно состоится в любом случае, я не переживаю на этот счет. Но надеюсь, что с «Дюной» все будет в порядке. Много спортсменов катаются под эту музыку и у них все хорошо».

Ранее стало известно, что Гуменник не сможет исполнить короткую программу под саундтрек из «Дюны».