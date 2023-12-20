Точная настройка. Чем занимается центр знаний «Машук» и зачем туда едут преподаватели

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Центр знаний «Машук» открылся в августе 2022 года образовательной программой для новых регионов России. Он стал еще одним звеном большой федеральной системы дополнительного образования наряду с Мастерской управления «Сенеж» в Московской области и Университетом креативных индустрий на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму. В «Машуке» готовят кадры для сферы образования, специалистов по молодежной политике и воспитательной работе. Центр находится в живописном районе Пятигорска (Ставропольский край) в окружении гор Машук, Бештау и Змейка. Территория комплекса занимает пять гектаров, здесь расположены конференц-зал, восемь учебных аудиторий, способных одновременно принять более двух тысяч человек, амфитеатры и коворкинг-пространства. Также центр включает в себя жилые корпуса, спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества.

Идея создания круглогодичного образовательного центра впервые была озвучена в 2018 году на молодежном форуме «Машук», который посетил президент Владимир Путин. Главе государства концепция понравилась, и вскоре после подписания соответствующих документов началась работа. Партнерами образовательных программ «Машука» помимо Росмолодежи и Российского общества «Знание» стали Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ и правительство Ставропольского края.

Центр аккумулирует лучшие российские и зарубежные практики по работе с молодежью и создает собственные уникальные программы.