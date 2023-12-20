Точная настройка. Чем занимается центр знаний «Машук» и зачем туда едут преподаватели

Что такое центр знаний «Машук»
Центр знаний «Машук» открылся в августе 2022 года образовательной программой для новых регионов России. Он стал еще одним звеном большой федеральной системы дополнительного образования наряду с Мастерской управления «Сенеж» в Московской области и Университетом креативных индустрий на базе арт-кластера «Таврида» в Крыму. В «Машуке» готовят кадры для сферы образования, специалистов по молодежной политике и воспитательной работе. Центр находится в живописном районе Пятигорска (Ставропольский край) в окружении гор Машук, Бештау и Змейка. Территория комплекса занимает пять гектаров, здесь расположены конференц-зал, восемь учебных аудиторий, способных одновременно принять более двух тысяч человек, амфитеатры и коворкинг-пространства. Также центр включает в себя жилые корпуса, спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества.
Идея создания круглогодичного образовательного центра впервые была озвучена в 2018 году на молодежном форуме «Машук», который посетил президент Владимир Путин. Главе государства концепция понравилась, и вскоре после подписания соответствующих документов началась работа. Партнерами образовательных программ «Машука» помимо Росмолодежи и Российского общества «Знание» стали Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ и правительство Ставропольского края.
Центр аккумулирует лучшие российские и зарубежные практики по работе с молодежью и создает собственные уникальные программы.
Кто может пройти обучение в центре «Машук»
Девиз «Машука» – «Учим тех, кто учит». В центр приезжают школьные учителя, преподаватели колледжей, училищ и вузов, ректоры, руководители и педагоги корпоративных университетов, региональные управленцы, курирующие сферу образования. В 2023 году «Машук» стал площадкой для открытия Года педагога и наставника в России.
«Мы работаем для всех людей, которые отвечают за трансляцию ценностей, смыслов или данных», — пояснил «Газете.Ru» руководитель центра знаний «Машук» Антон Сериков.
Образовательные программы «Машука» нацелены на формирование единого воспитательного пространства на всех уровнях образования. Именно поэтому состав участников обучения планомерно расширяется.
Центр стремится создать активное сообщество профессионалов, способных транслировать важные для государства смыслы – сформировать патриотические установки, донести до учеников традиционные ценности и общероссийскую гражданскую идентичность.
Центр работает с руководителями образовательных, молодежных организаций и НКО, готовит старших вожатых и управленцев для детских оздоровительных лагерей, молодежных лагерей и форумов. Организует обучение блогеров и журналистов. А взаимодействие с корпоративными университетами помогает ему достучаться до работающей молодежи.
С августа 2022 года в центре состоялось уже 100 образовательных программ, в них приняли участие более 15 000 человек.
Программы «Машука»
В 2022 году работа «Машука» началась с программы для учителей русского языка, литературы и истории, приехавших из новых регионов. В 2023 году была запущена целая серия специальных образовательных программ «Лидеры возрождения» для победителей кадровых конкурсов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Представители новых регионов России стали постоянными слушателями «Машука». Здесь побывали учителя и преподаватели, спортивные тренеры, руководители образовательных организаций и даже целое Министерство молодежи, спорта и туризма ДНР. Всего с момента открытия центра через обучающие программы прошли более двух тысяч жителей новых регионов. Это направление работы было и остается одним из самых важных для «Машука».
Кроме того, за 2023 год обучение в центре прошли более 200 ректоров и 500 проректоров вузов со всей России. Настоящим хитом стала программа «Голос поколения», организованная в партнерстве с Министерством науки и высшего образования и Росмолодежью. Она была разработана для вузовских управленцев и преподавателей социально-гуманитарного профиля.
Совместно с Министерством просвещения центр провел в 2023 году серию программ для иностранных учителей, преподавателей, наставников и руководителей из сферы образования. Первая программа собрала в Пятигорске объединенные коллективы министерств, занимающихся образованием и просвещением в России и Республике Беларусь. Участники обменялись наработками и обсудили новые совместные проекты.
Ближе к Новому году в центре собрались учителя русских зарубежных школ из 24 стран, включая Катар, Анголу, Вьетнам, Индию, Испанию, Францию, Германию, Турцию и Тайланд.
Патриотическое воспитание 2.0
Патриотическое воспитание – одно из ключевых направлений работы центра. В «Машуке» не просто включают эту тематику практически во все образовательные программы, но формируют принципиально новый подход. В центре считают, что патриотическое воспитание должно быть основано на реальных примерах героев, которые становятся наставниками для подрастающего поколения.
Например, в марте 2023 года стартовал проект «Твой герой», организованный совместно с Роспатриотцентром и Российским обществом «Знание». Участниками проекта стали демобилизованные военнослужащие – 130 молодых людей, вернувшихся с СВО. В центре вчерашние бойцы учились работать с детьми и молодежью, говорить с ними о патриотизме, а также разрабатывали собственные проекты, чтобы успешно интегрироваться в мирную жизнь после возвращения из горячих точек.
Занятия в центре помогли многим участникам адаптироваться и перейти к новому жизненному этапу: лекции, командная работа, встречи и знакомства дали стимул для дальнейшего развития. Вернувшись из «Машука», молодые люди смогут работать в центрах патриотического воспитания, региональных детских лагерях, военно-патриотических клубах.
Как проходит обучение в центре
Несмотря на совсем короткую историю центр знаний «Машук» уже успел обзавестись множеством красивых традиций. Все программы открываются ударом в большой колокол и совместным исполнением Гимна Российской Федерации – это создает особый настрой на обучение.
Потом следует церемония выражения признательности своим наставникам. Участники рассказывают о них в рамках сессии-знакомства, обсуждают влияние, личностные качества и особенности работы. Затем подготовленные заранее фотографии наставников размещаются на стенах аудитории, и дальше, в процессе обучения любимые учителя продолжают поддерживать учеников своим присутствием. Так в центре появилась целая «стена наставников», а осенью 2023 года она перекочевала на выставку «Россия» и стала заметным арт объектом на ВДНХ. Теперь наставников со всей страны можно увидеть на главной экспозиции в Москве.
Много интересного происходит по вечерам. В самом сердце «Машука» у малого амфитеатра располагается костровое место, где участники программ собираются и поют песни под гитары. Музыкальные инструменты находятся в свободном доступе в центре, каждый раз после гитарного вечера они возвращаются на свои места.
Если позволяет время, участники отправляются на экскурсии по достопримечательностям Кавказских минеральных вод. Практикуются пешие перипатетические прогулки, когда, обходя памятные места, слушатели центра заодно обсуждают поставленные программные задачи. А самые смелые участники получают шанс совершить восхождение на горы Машук (993 метров) и Бештау (около 1400 метров).
И, наконец, никто не уезжает из центра знаний без новых связей и полезных знакомств. Процесс обучения построен так, чтобы облегчить поиск единомышленников, друзей и партнеров. Поэтому после «Машука» многие запускают совместные проекты или находят новую перспективную работу.
Кто управляет центром знаний «Машук»
Центр знаний «Машук» с момента открытия возглавляет Антон Сериков. В 2018 году он стал финалистом конкурса «Лидеры России» и был приглашен на работу в Управление внутренней политики Администрации президента России. Позже перешел в созданную президентом РФ автономную некоммерческую организацию «Россия — страна возможностей» на должность заместителя генерального директора.
Антон Сериков закончил в 2002 году Ростовский государственный университет по специальности «социология», защитил кандидатскую диссертацию. Затем получил дополнительное образование в МГИМО(У) на факультете политологии, в Школе управления «Сколково» (курсы ректоров «Новые лидеры высшего образования»), в РАНХиГС – Высшей школе государственного управления. С 2005 года работал в Южном федеральном университете, занимал должности преподавателя, заведующего лабораторией, декана факультета и директора института. Занимался вопросами российской региональной политики и национальной безопасности.
Только вперед!
Владимиру Путину во время посещения центра знаний «Машук» предложили оставить запись в Книге наставников. Глава государства пожелал ученикам и преподавателям двигаться «только вперед!».
А планы у центра грандиозные. «Мы хотим сформировать бесшовное воспитательное и образовательное пространство, где воспитатель в детском саду, учитель в школе, преподаватель в вузе, наставник на производстве — все будут говорить на одном языке и транслировать одинаковые ценности. Тогда будет единый взгляд на исторические факты и на геополитическую ситуацию», — рассказал «Газете.Ru» руководитель «Машука» Антон Сериков.
Центр знаний уже выпускает учебно-методические материалы на основе своих лекций и мастер-классов. Одновременно «Машук» начинает сотрудничество с крупными образовательными учреждениями и аналитическими центрами. Первые исследования будут связаны с представлениями о современной молодежи: как она учится, что ей интересно, по каким каналам удобнее получать информацию.
Выводы этих исследований станут достоянием всех педагогов, чтобы учителя и директора школ, преподаватели и ректоры колледжей и вузов видели, что из себя представляет современный школьник и студент.