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Общество

Какие изменения произошли в заданиях ЕГЭ-2022

В 2022 году ЕГЭ по профильной математике, физике и литературе станут сложнее

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) определил правила, по которым в 2022 году будут составлены задания ЕГЭ. Наиболее серьезные изменения произошли в заданиях по профильной математике, физике и литературе. Вместе с тем из контрольных измерительных материалов (КИМов) по истории и обществознанию исчезли сочинения. А проверка знаний по английскому языку движется в сторону международных тестов вроде IELTS. Что еще изменилось, «Газета.Ru» изучила вместе с экспертами образовательной компании Maximum Education.

Математика

Выпускникам по-прежнему предстоит выбирать между базовой и профильной математикой. Последнюю выбирают ученики, которым она нужна для поступления в вуз — то есть те, кто намерен связать свою жизнь с точными науками.

Согласно новым проектам КИМов по профильной математике, из первой части пропали простые задания 1–3, зато появились задания на анализ функции и на сложную вероятность. Сменилась также логическая структура и нумерация.

В части с развернутым ответом изменены критерии оценивания заданий: за стереометрическую задачу №13 теперь можно получить 3 балла (критерии стали аналогичны планиметрической задаче), за экономическое задание теперь можно получить только 2 балла (ранее было 3). Максимальный первичный балл за всю работу — 31.

«Больше нет заданий для простого набора баллов, которые может решить даже ученик младшей школы. Сейчас все задания в ЕГЭ потребуют более высокого уровня математической компетенции, которая формируется на уроках алгебры и геометрии.

Как и ожидалось, экзамен поменялся достаточно сильно: были приняты почти все изменения, предложенные в перспективной модели, за исключением пары моментов. При этом задание, которое все боялись больше всего – на комплексные числа — так и не появилось, что хорошо, так как эта тема очень сложна и не всегда изучается в школах в принципе», — резюмируют в Maximum Education.

По словам заслуженного профессора НИУ ВШЭ, эксперта в области образования Ирины Абанкиной, усложнение экзамена логично – направления, связанные с точными и естественными науками, требуют высокого уровня знаний.

«Сегодня вузы пытаются насытить программы теми компетенциями, которые, строго говоря, должны быть освоены в школе. КИМы имеют колоссальное влияние на учебные программы, на подготовку учителей, и их необходимо менять, чтобы в вуз приходили ребята уже имеющие определенный уровень подготовки, чтобы их не надо было доучивать», — сказала она «Газете.Ru».

В базовой математике изменения не столь глобальны. Задание №2 объединили с похожим с заданием №7 в новой нумерации — на вычисления и преобразования с использованием свойств функций. Добавлено задание №5 на работу с геометрическими фигурами в реальной жизни. Теперь в ЕГЭ таких заданий 2 (№5 и №10).

Под номером 20 появилось задание, содержащее текстовую задачу на темп или проценты: в профильном ЕГЭ тоже есть такое, но там оно повышенного уровня сложности, а здесь — базового.

«В целом экзамен поменялся не сильно и подобные изменения на скажутся на качестве работы выпускника, потому что все равно так или иначе преследуют иную цель – не дифференцировать ученика по знаниям как профильный уровень, а просто дать понимание усвоил ли он программу средней школы или нет», — считают в Maximum Education.

Русский язык

В ЕГЭ по русскому языку только одно новое задание — №1. В нем нужно провести стилистический анализ текста. Поменялись задания №2 и №3 – теперь текст там может быть не только научным. В демоверсии, например, представлен публицистический.

Изменилось задание №19 на пунктуацию в сложноподчиненном предложении. Теперь оно намного сложнее, так как проверяет пунктуацию во всех типах и комбинациях придаточных, в том числе с составными союзами. Раньше задание в 99% случаев проверяло запятые в сложноподчиненных с придаточными определительными.

Критерии к сочинению остались прежними. А вот требования к пунктуации стали строже. Раньше можно было получить 2 балла за три пунктуационные ошибки, отныне за это дают только 1 балл. За отсутствие ошибок или одну не грубую можно получить 3 балла, за одну-две – 2, за три-четыре – 1. Если их больше пяти, баллов не добавят.

За задание №16 на сложносочиненное предложение теперь можно получить только 1 балл, как за все задания на пунктуацию. Само задание осталось прежним.

Кроме того, ранее заданиями повышенной сложности считались задания №25 (типы речи), №26 (средства выразительности) и №27 (сочинение). Теперь составители ФИПИ все задания оценили базовым уровнем сложности.

«Эти навыки сегодня, действительно, перешли в плоскость базовых, поэтому нет никакого смысла давать заданиям такого типа статус повышенной сложности», — отметила Ирина Абанкина.

Максимальный первичный балл за ЕГЭ по русскому языку в 2022 году вновь будет 58 (как в 2020-м).

«Экзамен по русскому языку чуть «причесали», но сильно он при этом не поменялся. Некоторые задания усложнились. При этом для выпускника, который активно готовился к экзамену, они не будут составлять большого труда.

Эти изменения связаны скорее с линией изменений, которые начались еще в 2019 году, когда процент высокобальников зашкаливал и нужно было усложнить экзамен, чтобы он выполнял свою дифференцирующую функцию. Отвечая этим задачам в экзамене стало больше заданий аналитического плана и сам формат заданий во многом стал более строгим», — подытожили в Maximum Education.

Предметы по выбору

Серьезные изменения произошли в ЕГЭ по истории и обществознанию – из них убрали сочинение.

По словам Ирины Абанкиной, экспертная проверка сочинений не оправдала себя, а превратилось в формальность – их оценивали по ключевым фразам.

«Кроме того, я предполагаю, что экзамен движется в сторону компьютеризации, чтобы в будущем ребята сдавали ЕГЭ на компьютерах. И все, что с трудом проверяется на базе искусственного интеллекта, исключается, чтобы алгоритмизировать проверку и сделать ее максимально объективной», — сказала она.

С одной стороны, экзамен по обществознанию станет проще, считают в Maximum Education: пропали дублирующие друг друга задания, появились новые, требующие от ребят размышлений, умения аргументировать. С другой же стороны, пропало сочинение, которое позволяло ребятам творчески подойти к вопросу. За счет этого время экзамена уменьшилось почти на час, но заданий по-прежнему немало и потенциально могут быть проблемы с тем, чтобы банально успеть все написать за отведенное время.

«Изменения в истории колоссальные и очень неожиданные.

По-прежнему проверяются ключевые единицы знаний из блоков Отечественной и всеобщей истории, русской культуры, навыки работы с исторической картой, иллюстративным материалом, текстовыми источниками, аргументацией, однако форматы этих заданий почти все новые. В целом можно сказать, что реальную сложность представляют собой задание 19, которое соединило в себе два слабых места всех выпускников - аргументацию и элементы всеобщей истории, и задание 4, так как знания географии часто подводят учеников», — заявили в компании.

В литературе теперь проверяются знания не только отечественной, но и зарубежной литературы. Кроме того, теперь в сочинении оценивают грамотность.

«Для ребят, которые не читали зарубежную литературу это серьезный вызов, но к счастью это скорее сделано для того, чтобы «помочь» читающим выпускникам, многие из которых метят на филологические специальности. Также сюрпризом стало, что теперь сочинение оценивается с точки зрения русского языка. Ранее проверялись только речевые нормы, но теперь и грамматика будет важна. Это безусловно усложняет процесс подготовки, так как повышает требования не только к знаниям, но и грамотности выпускников», — отметили в Maximum Education.

Экзамен по английскому языку двигается в сторону международных тестов и стал напоминать формат экзамена IELTS. «Для ребят, которые просто хорошо знают язык – это большой плюс, но нужно понимать, что все равно без специальной подготовки такие задания решать будет проблематично», — отметил собеседник издания в компании.

«Физику очень круто поменяли. Задания стали интереснее, нестандартнее, их стало больше и самое главное, теперь задания могут решать не только ребята имеющие высокий уровень знаний по предмету — например, выпускники физико-математических лицеев, а также и ребята из простых школ при должном уровне подготовки. Кажется, что это сделает экзамен более «демократичным» без потери уровня качества», — добавил он.

В биологии, информатики и химии серьезных изменений не произошло.

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