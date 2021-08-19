Что известно об убийстве тюменской школьницы

В Тюмени обнаружили тело ребенка — предположительно, оно принадлежит пропавшей в конце июня школьнице, поиски которой велись на протяжении полутора месяцев. Местные жители и волонтеры предполагают, что останки могли подкинуть недавно, а в преступлении подозревают соседа девочки.

Что произошло

О пропаже ребенка в Тюмени стало известно 30 июня. Сообщалось, что девочка 2012 года рождения утром ушла из дома по улице Судостроителей и не вернулась, после чего были организованы масштабные поиски, а местные власти и МВД объявляли денежную награду за информацию, которая помогла бы найти ребенка. 19 августа поиски завершились — как пишет 72.RU, останки погибшей обнаружили в одном из наиболее криминальных районов города — Лесобазе.

В пресс-службе Следственного комитета РФ подтвердили ТАСС, что тело, предположительно, принадлежит разыскиваемой девочке. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты ведомства, они пытаются идентифицировать личность погибшей. На кадрах с места обнаружения тела, опубликованных РИА «Новости», видно, как правоохранители оцепили территорию.

По факту пропажи ребенка ранее было возбуждено два уголовных дела: об убийстве и о халатности в отношении органов системы профилактики — речь идет о представителях ПДН и опеки. По распоряжению главы СК России Александра Бастрыкина дело поставлено на контроль в центральном аппарате.

В Telegram-канале «Тюмень №1» появилась информация, что ребенок был расчленен и помещен в мешок или пакет. Место, где нашли останки погибшей, находится примерно в 2 км от ее дома — рядом с АЗС на улице Домостроителей. «Блокнот» добавляет, что тело было найдено среди камышей, где обычно обитают рыбаки, и, по словам волонтеров, его могли подбросить, поскольку ранее территорию неоднократно прочесывали, а 18 августа местная жительница как раз видела на берегу озера Оброчное подозрительного мужчину с черным пакетом.

Портал NashGorod.ru же утверждает, что местные жители подозревают в расправе над ребенком некого мужчину с именем Поль Григье Де Женотье, который проживал с погибшей в одном доме. 65-летнего «тюменского француза» на самом деле зовут Иван Быченко. Как рассказал 72.RU его сын Николя, перед смертью его дед, который был французом и скрывался в России под фамилией Быченко, попросил своего сына — то есть отца Николя — восстановить его имя и фамилию.

Информацию о том, что он вместе с другими мужчинами заманивал и совращал несовершеннолетних еще в 90-х, опубликовала уроженка Тюмени Анастасия Миронова, ныне проживающая в Санкт-Петербурге и утверждающая, что «20 лет пытается посадить их». Она считает мужчину причастным к пропаже девочки в июне и утверждает, что детские вещи в ходе поисков были найдены недалеко от дома Поля, после чего полицейские якобы не предприняли никаких действий.

В мае этого года в сеть также попало видео, на котором пожилой мужчина зовет к себе на дачу двух девочек. Тюменцы потребовали у правоохранительных органов разобраться, однако сотрудники дали понять, что знают про Поля, и «оснований подозревать его нет». В 2012-м мужчину также проверял СК. По словам Николя, в период с 28 июня по 6 июля его отец находился в больнице, а девочка пропала 30 июня.

Сейчас, как пишет «ФедералПресс», местные жители несут цветы к дому, где жила найденная мертвой девочка. В социальных сетях граждане продолжают обсуждение, где возможно организовать стихийный мемориал. Правоохранители же работают с отцом и бабушкой пропавшей в отделении полиции.

Как вели поиски

Напомним, что о пропаже ребенка представители девочки сигнализировали вечером того же дня, когда она исчезла. В поисковые группы вошли волонтеры, сотни местных жителей и сотрудники правоохранительных органов, к операции также привлекались военные.

Последнее, что было известно о пропавшей: ребенок, предварительно предупредив свою семью, ушел гулять и направился в соседний дом, чтобы скачать игру с помощью бесплатного Wi-Fi. Перед пропажей она заходила в круглосуточный магазин на улице Камчатской, но ничего там не купила. После этого ни одна из камер видеонаблюдения ее не зафиксировала. В начале июля также появилась информация, что телефон, похожий на тот, что принадлежал пропавшей, обнаружили в соседнем доме, однако впоследствии СК так и не подтвердил, что это был ее телефон, но и не опроверг.

Осложнялись поиски тем, что параллельно в области искали еще одного пропавшего ребенка — 15-летнего подростка. Он отдыхал вместе с друзьями в палатке возле деревни Падерина, после чего при невыясненных обстоятельствах исчез. 10 июля его нашли живым в лесу.

На причастность к пропаже школьницы также проверяли задержанного в районе Лесобазы 39-летнего мужчину, который приставал к мальчикам. Не установлено, имел ли в он в итоге отношение к исчезновению и последующему убийству девочки. 4 августа пресс-служба Следственного комитета сообщала, что главе ведомства Бастрыкину докладывают о ходе расследования, тогда он поручил проверить три версии случившегося, какие именно — не уточнялось.

Одновременно с этим брата и старшую сестру разыскиваемого ребенка направили в региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. С таким заявлением в учреждение обратились родители, указавшие на необходимость оказания детям психологической помощи на период розыскных мероприятий. Известно, что в семье было четверо детей, включая пропавшую девочку. Их, по сведениям 72.RU, воспитывал отец, который в 2019-м вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство. Помощь в воспитании детей оказывала бабушка, тогда как мать была лишена родительских прав несколько лет назад.