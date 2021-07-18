«Команда 29» распущена после блокировки сайта

Руководство «Команды 29» адвоката Ивана Павлова приняло решение о самороспуске. Как сообщили в объединении, пойти на такой шаг они вынуждены из-за претензий прокуратуры и Роскомнадзора. Ранее был заблокирован сайт организации. В «Команде 29» поступили правильно, защитив интересы и безопасность клиентов, считает независимый юрист. Оспаривать требования прокуратуры можно, но шансов на успех практически нет.

Руководство адвокатского объединения «Команда 29», созданного Иваном Павловым, приняло решение о роспуске организации из-за претензий прокуратуры и Роскомнадзора. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщили в пресс-службе объединения.

«В этих условиях продолжение деятельности создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности «Команды 29», — говорится в заявлении.

Адвокаты и юристы продолжат работать в делах своих подзащитных исключительно в личном качестве, если их клиенты не откажутся от помощи в создавшейся ситуации, добавили представители объединения.

Блокировка сайта

Сайт «Команды 29» был заблокирован по требованию Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры 15 июля. Основанием стало распространение информационных материалов организаций, деятельность которых признана нежелательной.

«В пояснительной записке указывается, что на нашем сайте размещались некие материалы нежелательной организации Spolecnost Svobody Informace, зарегистрированной в Чехии», — указали в пресс-службе «Команды 29», подчеркнув, что данные материалы «никогда не публиковались на сайте объединения».

«Акт политического давления»

«Команда 29» также заявила, что расценивает решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты и будет обжаловать блокировку, поскольку она «откровенно незаконная».

«С этой организацией мы не взаимодействуем и не сотрудничаем, исполняя требования действующего законодательства. Законодательство может нам не нравиться, но мы его соблюдаем», — отметили в пресс-службе.

В объединении предположили, что следующим шагом «атаки» может стать уголовное преследование как членов «Команды 29», так и ее сторонников. «К сожалению, изменения в Уголовном кодексе, которые вступили в силу в июле, допускают такое развитие событий», — констатировали в организации, пояснив свое решение о самороспуске.

Что известно об адвокате Павлове

Адвокат Иван Павлов специализируется по делам о разглашении государственной тайны. Он защищал военного журналиста Григория Пасько, топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, а также добивался рассекречивания документов, связанных со смертью шведского дипломата Рауля Валленберга. Павлов также представляет интересы обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

В отношении самого Павлова также ведется расследование: возбуждено уголовное дело по ст. 310 УК РФ («Разглашение данных предварительного расследования»), связанное с делом Сафронова. Адвокату вменяется передача газете «Ведомости» постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле. В качестве меры пресечения суд возложил на Павлова обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, установив ряд запретов. Вину он не признает.

«Команда 29» — это объединение юристов, созданное Павловым. Свое название они объясняют статьей 29 Конституции РФ, которая гарантирует свободу мысли и слова.

По оценкам представителей адвокатского сообщества, в объединении поступили правильно, поскольку для юристов самое важное — это безопасность клиентов. «Это вынужденная мера для них. Но оспаривать такие решения прокуратуры нужно и важно, поскольку принятые после 1 июля 2020 года законы прямо нарушают статью 29 Конституции РФ. Но, конечно, учитывая практику, вряд ли удастся признать решение прокуратуры незаконным», — сказала «Газете.Ru» юрист Дарья Ахтырко.

По опросам социологических служб, свободу слова в качестве одного из важнейших прав человека называют 58% россиян, а демократию считают подходящей формой управления 52% респондентов.