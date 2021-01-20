Срочно к врачу: когда вакцинация от COVID-19 может обернуться параличом

После вакцинации от коронавируса есть вероятность заработать паралич лицевого нерва – частичное онемение мышц, которое впоследствии приводит к перекосу лица. Такие последствия вакцины уже зафиксировали у 13 жителей Израиля, получивших первую дозу препарата Pfizer, сообщали в Минздраве страны.

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Отдельные случаи были установлены и в других странах, сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Парез лицевого нерва, кстати, отмечался не только в Израиле, были случаи и в Канаде, и в США. Да, они связаны с вакцинацией. Надо сказать, что это неприятный для человека эффект, <...> он проходит. Конечно, может быть, не так быстро, но в принципе на таком же горизонте, как, скажем, тик глаза», — заявил медик, выступая на Первом канале.

Как пояснил «Газете.Ru» невролог, руководитель реабилитационного центра «Преодоление» Александр Комаров, аллергенный потенциал имеет каждая вакцина – именно он вызывает реакцию организма на введение антигена, которая может проявиться в том числе в виде паралича лицевого нерва.

«Есть люди, которые подвержены таким реакциям: у них гиперчувствительность или напряженный иммунитет, который может спровоцировать избыточную реакцию в виде аллергии, отека Квинке, высыпаний. У людей с аутоиммунными заболеваниями могут проявиться тяжелые последствий. Например, невропатия лицевого нерва, которая появилась у некоторых вакцинированных – это именно аллергическое аутоиммунное повреждение лицевого нерва. Напрямую связи вакцины с лицевым нервом нет – это реакция через иммунитет», — заявил врач.

Подобная реакция организма может возникнуть также при введении антибиотика или другого препарата, подчеркнул невролог. По словам профессора Анчи Барановой, повлиять на это могут и обычные медицинские процедуры.

«Такие эффекты наблюдаются не только после вакцинации, скажем так, Pfizer или Moderna, но и после других медицинских процедур. Люди могут прийти сделать фиброгастроскопию по поводу гастрита и также получить паралич лицевого нерва», — отмечала она.

При этом считать себя защищенным от такого последствия вакцинации не может ни один пациент, считает невролог Алексей Кудряшов. По его словам, подобные проявления могут быть связаны с серьезными заболеваниями, разобраться с которыми поможет только врач:

«Клинических признаков поражения лицевого нерва нет – это анатомическая особенность, которую можно спрогнозировать только после специализированного обследования. Существует несколько типов поражения лицевого нерва – это центральное и периферическое. Центральное происходит при поражении центральной нервной системы – инсульте, инфаркте, например. В случае с вакциной происходит периферическое поражение, оно чаще всего связано с переохлаждением или другими серьезными заболеваниями лица и шеи».

Первым симптомом паралича лицевого нерва считается боль за ухом, предупреждают врачи. После нее наступает слабость лицевых мышц — этот симптом проявляется в течении нескольких часов, а затем нарастает в течение 48–72 часов. При этом поражение распространяется только на половину лица.

«Парез лицевого нерва – это такая же ситуация, как инсульт и аппендицит. В таких случаях нужно получать срочную медицинскую помощь. Почему это важно: нерв, который проходит в лицевом канале, очень нежный. Если больше пяти часов он будет находиться в аллергическом отеке, повреждения могут быть очень серьезные. Например, нарушится функция лицевой мускулатуры, что приведет к перекосу лица, что впоследствии навредит уже психологически», — подчеркнул Александр Комаров.

При обращениях пациентов с такой проблемой врачи обычно используют кортикостероиды — при введении в первые же часы после проявления паралича они уменьшают отек нерва и помогают людям восстановить движение мышц лица немного быстрее, пояснила «Газете.Ru» инфекционист Лилия Баранова.

«Отмечу, что в таком случае независимо от того, проводится ли специализированное лечение, большинство пациентов сами справляются с проблемой в течении нескольких дней или месяцев, в зависимости от возможностей организма», — заключила врач.