«Атакуют все подряд»: как клетки иммунитета убивают при COVID-19

Российские ученые из НИТУ «МИСиС», ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН и Сеченовского университета нашли новый способ лечения пациентов с коронавирусом, который поможет предотвратить развитие опасного для заболевших COVID-19 вторичного воспаления тканей. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Immunology.

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Авторы пояснили, что у человека и млекопитающих в организме имеется разновидность иммунных клеток, которые выполняют защитные функции по поиску, распознаванию и уничтожению бактерий, грибков и других патогенов — они связаны со слизистыми оболочками организма, а также кровью, печенью и легкими.

Их называют MAIT-клетками — при проникновении вируса они запускают вторичный воспалительный процесс в организме. То есть помимо COVID-19 у пациента возникает ряд осложнений бактериального или грибкового спектра. В частности может развиться вторичная бактериальная пневмония, грибковые поражения гортани и воспаление мочеполовой системы.

«В целом эти клетки полезны, так как защищают нас от бактериальных или грибковых инфекций. Но в случае уже развившейся вирусной инфекции и высокого уровня воспаления активность MAIT-клеток может усугублять течение болезни», — отметил один из соавторов публикации.

Инфекционист Лилия Дроздова отметила, что MAIT-клетки в основном имеют два механизма действия — защитный или тканевосстанавливающий. Во втором случае, когда эти клетки контактируют с бактериями и активируются, они включают гены, которые могут запускать процесс излечения поврежденной ткани.

«Стоит понимать, что они чрезвычайно древние в эволюционном плане, их можно найти даже у очень отдаленно связанных с человеком животных. Например, у мышей или опоссумов. MAIT-клетки очень мало изменились за 150 млн лет, что свидетельствует об их важной роли для здоровья. Однако при коронавирусе, как оказалось, они обратились против людей», — пояснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

MAIT-клетки, по словам специалиста, могут быть активированы простыми витаминоподобными молекулами и использованы для заживления хронических кожных язв, а также для лечения колитов и болезни Крона (хроническое воспалительное заболевание кишечника — «Газета.Ru») — пока эти заболевания не подлежат полному излечению.

При этом они могут ухудшить состояние человека в случае, если вирус ранее не попадал в организм. Защитные клетки выделяют излишнее количество сигнальных молекул, которые «заставляют иммунные клетки атаковать все подряд» — это истощает иммунитет и способствует развитию вторичных инфекций, уточняет иммунолог Екатерина Фролова.

«Наш иммунитет и клетки, которые способствуют его защите очень сложный механизм. Если патоген, который становится новой угрозой для организма, попадает в него, то иммунная реакция может быть непредсказуемой — это зависит от количества вируса внутри человека», — сказала она в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом, если не обратиться вовремя за медпомощью, то, попав в кровь, MAIT-клетки вызывают воспалительную реакцию и насыщают ее химически агрессивными молекулами. В результате этого работа всей кровеносной и иммунной системы нарушается.

В свою очередь российские исследователи предлагают использовать препараты, подавляющие активность MAIT-клеток. У больных коронавирусом эти клетки, обнаруженные в крови, печени и легких, выполняют защитные функции, однако вызывают воспаление тканей.

Так, по заявлению ученых, из-за сбоя в работе иммунной системы у каждого седьмого тяжелобольного пациента с коронавирусом проявляются бактериальные или грибковые инфекции, которые, в итоге, приводят к осложнениям.

«Активация MAIT-клеток является ярким примером того, насколько сложно устроена наша иммунная система и как она может ошибаться», — подчеркнули авторы исследования.

Между тем известно, что активация MAIT-клеток ранее уже была описана при вирусных инфекциях — в частности герпесе, гепатите и гриппе. «В последнее время появилось несколько работ, в которых была изучена связь между МАИТ-клетками и COVID-19, в которых было показано, что эти клетки накапливаются в легких, а степень их активации взаимосвязана с тяжестью заболевания, хотя природа этой связи еще не известна», — заключили ученые.